こどもの日のきょう、富山県内は青空が広がり絶好の行楽日和となりました。大型連休の県内各地をヘリコプターで空からスケッチです。上野透キャスター「大型連休中の富山、上空からどんな景色が広がっているんでしょうか」午前9時。富山空港からヘリコプターで出発しました。まず向かったのは立山。平野部では新緑を迎えたこの時期でも、辺りは雪で白一色に染まっています。上野キャスター「いま、5月の大