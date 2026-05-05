（東京中央社）東京・上野で4日から開催中の日本最大級の児童書イベント「上野の森 親子ブックフェスタ」に、台湾絵本を紹介するブースが登場している。台北駐日経済文化代表処台湾文化センターが手掛けたもので、同イベントへの出展は初めて。初日には、台湾を代表する絵本作家リン・リェンエン（林廉恩）さんの絵本「HOME」の日本語訳を担当した歌手の一青窈さんによる朗読や、リンさんとのトークセッションなども行われ、日本の