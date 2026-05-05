「中日−阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神の前川右京外野手が今季１号となるソロを放った。５点を追った七回２死。金丸が投じた真ん中付近のカーブを強振。打球は右翼のホームランウイングへと吸い込まれた。昨年１０月２日のヤクルト戦（甲子園）以来で、今季１５試合目での一発となった。