山形県酒田市の山林で78歳の男性が山菜採りに入ったまま、5月3日から行方が分からなくなっている山岳遭難で、5日午後、遭難者とみられる1人の遺体が見つかりました。行方がわからなくなっているのは酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。警察の調べによりますと、久松さんは3日午前8時半ごろ山菜採りのために1人で入山したまま行方不明になっています。警察らは5日も午前8時ごろから捜索を行い、捜索の結果、午前9時50分ごろ