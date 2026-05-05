2026年5月5日、中国メディアの中国新聞網はビリヤード・スヌーカー世界選手権で中国の呉宜沢（ウー・イーゼー）が2000年代生まれとして初の王者になったと報じた。記事は、5日未明に英国のシェフィールドでスヌーカー世界選手権が閉幕し、中国の呉宜沢（22）が決勝で英国のショーン・マーフィーを18-17で破って初優勝を飾ったと紹介。呉は03年生まれで、史上初めて世界選手権を制覇した2000年代生まれの選手となったほか、中国勢と