福島県会津地方の郷土玩具として親しまれている「赤べこ」グッズが相次いで発売され、人気を集めている。【写真】完売になるのも納得！人気の赤べこシリーズ4月18日に福島県会津若松市の観光土産卸売会社「明星企画」が立体感のあるシール「赤べこぷっくりキラキラシール」を発売したところ、初回分がわずか2日で完売。4月下旬からは株式会社三洋堂がカプセルトイ「寝そべりべこたち」の販売を開始している。疫病祓い・魔除け