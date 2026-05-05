L’Arc〜en〜Cielのボーカリストで今年ソロデビュー25周年のHYDEが、きょう5日に放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音』(毎週火曜24:24〜)に出演する。今回はMCの菊池風磨が休養中のため、畑芽育とのツーショットトークに。緊張感が漂う中、HYDEが「イケメン見たかったわぁ」と菊池に会えなかったことを残念がり、畑は思わず笑みがこぼれる。(左から)畑芽育、HYDEトークパートでは、畑が映画『NANA』のファンだと明かすと、HYDE