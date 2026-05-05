ジュビロ磐田サポーターの女優・田中真琴さんの理想を“具現化”した画像が話題となっている。AmazonプライムのCMでもお馴染みの田中さんは、5日にXのサッカー用アカウント(@mak0tter_soccer)を更新。「ヤマハデートしたいな、、、 ユニフォームの下フード付きパーカー合わせる人すき えーっと、この人どこいる?」と、AIで生成したカップル風の画像をアップした。ヤマハスタジアムのピッチを背景に、磐田のユニフォームを着た