お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5日、自身のインスタグラムを更新。同日に結婚記念日を迎えたことを報告し、ウエディングフォトを投稿した。 【写真】シンプルで清楚なウエディングドレス姿寄り添う名倉潤＆渡辺満里奈 名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と記し、「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も 寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくねいつもありがとう」と、妻でタレン