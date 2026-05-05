2026年4月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第5位は鎌倉パスタのパン食べ放題サービスが炎上した件について、深掘りした記事だ。 【画像】騒動後に変化？大充実のミニパン食べ放題コーナー 2026年4月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、ガソリン補助金の記事だ。1リットルあたり「30.2円」を投入したにもかかわらず、値下が