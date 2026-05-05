トイレのレバーを引けば水とともに流れていく尿や便はその後、どこへいくのか。ネイチャーガイド・自然観察家のノダカズキさんは「人が毎日のようにしているうんこには人間のこと、地球のこと、都市のことを知るエッセンスが詰まっている」という――。※ノダカズキ『自然はすごいいつもの道が美しく見える5つの視点』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Calvin Chan Wai Meng