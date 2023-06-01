【アクリルパズルキーホルダー 第2弾】 5月5日10時～ 開始 ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンにおいて、「アクリルパズルキーホルダー 第2弾」の展開を本日5月5日10時に開始する。 本キャンペーンでは期間限定の商品となる「ポケモンフラッペ」