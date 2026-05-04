「アトラスのライオン」の愛称で知られる北アフリカの雄チュニジアは、2026年北中米Ｗ杯で、３大会連続７度目の出場となる。これまで決勝トーナメント進出こそないものの、健闘する試合が増えており、惜しいところまで来ているのも確かだ。前回のカタール大会はグループステージ最終節でフランスを１−０で撃破。組織力と個の輝きを示す試合だった。強みは徹底した現実主義にある。基本布陣は４−３−３、あるいは４−２−３−