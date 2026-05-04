ことしのゴールデンウイークも後半となり、高速道路の混雑は5月4日と5日がピークとなる見込みです。■井上真斗カメラマン「九州自動車道福岡インター上空です。すべての車がゆっくり流れています。」NEXCO西日本によりますと、4日午前、九州自動車道下りは、車両の追突事故の影響で、太宰府インターチェンジ付近を先頭に一時、10キロの渋滞が発生しました。九州道は5日も渋滞が予測されていて、上り