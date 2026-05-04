子どもを思うあまり、つい口うるさく言ってしまうことはありませんか。そして後になって、「言い過ぎたかもしれない」と反省する。そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、筆者の知人Aさんの体験談です。アルバイトに打ち込む高校生の娘に小言を言ってしまったAさん。しかし、その理由を知ったとき、自分の言動を見つめ直すことになりました。娘がそこまで頑張っていた理由とは、一体何だったのでしょ