雪見だいふく新作♡サクサク食感が楽しい話題の一品に注目

もちもち食感で愛され続ける「雪見だいふく」から、思わず驚く新食感の新作が登場します♡今回のテーマは“サクサク”。これまでのやわらかな口あたりに軽やかな食感がプラスされ、より楽しいスイーツ体験へと進化しました。春夏にぴったりのさっぱり感も魅力で、ひとくち食べれば気分もリフレッシュ♪新しい雪見だいふくの魅力をたっぷりご紹介します。

サクサク×もちもちの新体験

「雪見だいふく チョコサクサク」は、バニラアイスの中にチョコレートパフを混ぜ込んだ新しい一品。

おもちのやわらかなもちもち食感に、チョコパフのサクサク感が絶妙に重なり、今までにない食べごたえを楽しめます。

さらに、このチョコパフは人気アイス「スイカバー」にも使われている素材。実績のある軽やかな食感が、アイス全体にアクセントを加えています。

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春夏に嬉しいさっぱり仕立て

バニラアイスは、暖かい季節でも食べやすいようにすっきりとした味わいに調整。チョコレートの甘さとバランスよく調和し、重たくなりすぎない軽やかな後味に仕上げています。

内容量は90ml（45ml×2個）、価格は194円（税込）と手に取りやすいのも嬉しいポイント。全国で2026年5月11日（月）より発売され、気軽に楽しめるご褒美スイーツとして活躍してくれそうです。

限定キャンペーンも見逃せない

新発売を記念して、公式Xではプレゼントキャンペーンも実施。雪見だいふくと新作チョコサクサクの詰め合わせが抽選で当たるチャンスです。

応募は公式アカウントをフォローし、対象投稿を引用するだけと簡単。もちもち派かサクサク派か、あなたの好みで参加できるのも楽しいポイントです♪

開催期間は2026年5月11日（月）9:00～5月17日（日）23:59までなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

新しい食感で癒しのひとときを♡

いつもの安心感に、ちょっとした驚きをプラスした「雪見だいふく チョコサクサク」。もちもちとサクサクのコントラストが、日常に小さな楽しさを運んでくれます♡

頑張った日のご褒美や、ほっと一息つきたい時間のお供にぴったり。期間限定のキャンペーンとあわせて、ぜひ新しい美味しさを体験してみてください♪