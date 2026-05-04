富士市は、市制施行60周年記念として「ハローキティ」とコラボしたぬいぐるみを、市民限定で抽選販売することになり、すでに数多くの応募が寄せられています。富士市は市制施行60周年となる ことし、記念アンバサダーに「ハローキティ」が就任すると発表しました。これに合わせてオリジナルデザインのぬいぐるみを抽選販売することになり、現在、市民限定で応募を受け付けています。市制を施行した11月1日がハロ