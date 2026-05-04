滋賀県、京都府、大阪府などに路線網を有する京阪電鉄（京阪電車）は、鉄道ファンの間では、豪華で快適な座席を提供する鉄道会社として有名だ。そして、アニメ作品とコラボしたラッピング電車が常に話題になることでも知られている。【ファン歓喜】気合いの入ったデザインが話題「響け！ユーフォニアム」とコラボしたラッピングの京阪電車現在もアニメ「響け！ユーフォニアム」のラッピング電車を運行しているが、そのデザイン