電気自動車をより身近な存在にする1台にコンパクトなクルマづくりを得意とするスズキが、2025年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、軽EV（電気自動車）のコンセプトカー「Vision e-Sky（ビジョンeスカイ）」を世界初公開しました。同社初の量産EV「eビターラ」に続く新たな乗用タイプの電動モデルとして、大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「軽ハイトワゴン」を示唆する「ビ