現地５月３日に開催されたエールディビジ第32節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、12位のフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。２−１の逆転勝利を収めた。試合前、『U-NEXT』でこのゲームの解説を務めた元日本代表DFの安田理大氏が、「上田綺世選手の通訳をマイク・ハーフナーのお姉ちゃんがしていて…」と話し始める。現在、フェイエノールトで上田の通訳を担当しているのが、元日本代表FWハーフナー