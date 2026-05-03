日曜劇場『GIFT』で堤真一演じる“クセのある”天才宇宙物理学者が話題だ。特定の分野を専門的に学習し、生涯を研究に捧げる“学者”。世の中には、「学者＝変わり者」といったイメージを持つ人も多いのではないだろうか。これまで作られてきたドラマにも、癖の強い「学者キャラ」は数々存在する。そこで、全国の25歳以上55歳以下の男女500人を対象に、歴代ドラマの「忘れられない“クセ強”学者キャラ」についてアンケートを取