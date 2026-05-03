5月3日未明、山形県山形市の宿泊施設駐車場で、歩行者をはねてけがをさせたまま現場から立ち去ったとして、山形市の37歳の男がひき逃げの疑いで、逮捕されました。ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、山形市青田二丁目の会社員春野善充容疑者（37）です。春野容疑者は5月3日午前1時すぎ、山形市早乙女の宿泊施設敷地内で乗用車を運転中、歩行者をはねて軽いけがを負わせた上救護措置などを行わず、現場から立ち去った疑いが持たれて