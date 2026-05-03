スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「ＦｒｏｍＡｔｈｌｅｔｅ」に出演。柔道女子でパリ五輪金メダリストの角田夏実さん直伝のダイエット法について明かした。現役引退後に太りがちだという高木さんは、体重や代謝を維持するために朝、大きな血管が走っている箇所を動かして血流を良くしているという。特に「肩甲骨と股関節はマスト」と言い、「角田夏実、柔道のね