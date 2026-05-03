上沼恵美子（71）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。21年に亡くなった大物占師細木数子さんとの思い出を語った。番組では、女優戸田恵梨香が細木さんを演じるNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題を取り上げ、上沼は「見ました」と即答。「おもしろかった」と感想を述べ、戸田について「最高、細木先生にそっくり」と絶賛した。細木さんは大阪の上沼の番組にレギュラー出演していたこともあり、上沼は「