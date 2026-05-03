イングランドの2部チャンピオンシップ第46節が行われ、イプスウィッチはホームでクイーンズ・パーク・レンジャーズと対戦した。3分、ジョージ・ハーストの得点で幸先よく先制すると、9分にはジェイデン・フィロジーンに追加点が生まれる。10分で2つのリードを得たイプスウィッチは試合を優位に進め、85分ケイシー・マカティアのダメ押し弾でスコアを3-0とし、勝利を飾った。この白星でイプスウィッチのプレミアリーグ昇格が決定。1