備前焼の作家や窯元の作品が集まる「春の備前焼まつり」が始まりました。春の開催は、今回が初めてです。 【写真を見る】「春の備前焼まつり」初開催作家や窯元の作品を販売あす4日まで【岡山】 湯呑や急須など、さまざまな備前焼が並ぶ「備前焼まつり」。備前焼に親しんでもらおうと毎年秋に開かれていますが今年は秋に加えて春にも初めて開かれました。JR伊部駅周辺に、窯元や作家のブースが軒を連ねていて、