「65歳になるまで年金はもらえない」と思い込み、届いた書類を放置していませんか。年金を受け取る権利は、手続きをしないと5年で時効となり消滅してしまいます。また、誕生月の初旬に届く「ハガキの年金請求書」を出し忘れると、年金の支払いがストップしてしまうことも……。本記事では、小林労務による著書『これ1冊ですっきりわかる！年金のしくみともらい方26−27年版』（ナツメ社）より一部を抜粋・再編集して、老齢年金