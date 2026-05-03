大型連休を利用して海外を歴訪している高市総理は3日、次の訪問先であるオーストラリアに向け、ベトナムを出発しました。4日にアルバニージー首相と会談する予定です。今月1日からベトナムに滞在していた高市総理は先ほど、首都・ハノイの空港から政府専用機でオーストラリアへ向け出発しました。ベトナムで高市総理はフン首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の確保など経済安全保障分野での連携を確認したほか、日本が同志国の軍