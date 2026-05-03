ゴールデンウィーク後半となり各地の行楽地が賑わう中、神奈川県・箱根町では初夏の彩りを楽しめるつつじが見頃を迎えています。【映像】富士山の裾野を彩る色とりどりのつつじ芦ノ湖湖畔の老舗ホテル「小田急山のホテル」の庭園では、富士山の裾野を彩るように色とりどりのつつじが咲き誇っています。園内のつつじは、この地が三菱財閥の岩崎小彌太男爵の別邸だったころに国内外からの来客をもてなすため全国から集められた