エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が3日までに自身のSNSを更新。本会議中にスマートフォンのゲームをしていたとして辞職勧告決議案を可決された茨城県取手市の市議会議員について言及した。茨城県取手市議会は1日、本会議中にスマートフォンのゲームをしていた赤羽直一議員（78）に対する辞職勧告決議案を、赤羽議員を除く全会一致で可決した。勧告に法的拘束力はない。市議会のホームページによると、赤羽議員は、3月