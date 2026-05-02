ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）が、アメリカのジュエラーでありグリルズの祖とされるエディ・プレイン（Eddie Plein）と、作家で映画監督のライル・リンドグレン（Ryle Lindgren）による作品集「マウス フル オブ ゴールド（MOUTH FULL OF GOLDS）」の再刊行を記念し、ライルと日本初のオーダーメイドグリル専門店「グリルズ ジュエルズ（GRILLZ JEWELZ）」の秋山哲哉を迎