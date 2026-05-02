砂漠を舞台にしたファウンド・フッテージホラー『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』（原題：The Outwaters）が６月26日（金）より公開されることが決定した。トガッた作品セレクトでファンを持つエクストリームが配給する。モハーベ砂漠で発見された３つのメモリーカード。そこには想像を絶する映像が残されていた。４人の仲間たちがミュージックビデオを撮影するためにカリフォルニアのモハーベ砂漠へ向かう。 しかし、夜になると