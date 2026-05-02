熊本ヴォルターズ、プレーオフ初戦黒星 バスケットボールB2リーグのプレーオフ クォーターファイナル第1戦が、2日行われ、熊本ヴォルターズは福島ファイヤーボンズに94対76で敗れました。2戦先勝方式のプレーオフ、熊本ヴォルターズは後がなくなりました。