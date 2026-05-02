[5.2 J1百年構想リーグEAST第14節 横浜FM 1-1(PK1-3) 水戸 日産ス]J1百年構想リーグEASTは2日、各地で第14節を開催した。水戸ホーリーホックは横浜F・マリノスと対戦し、1-1で突入したPK戦を3-1で制した。横浜FMが開始5分で試合を動かした。FWオナイウ情滋が蹴った左CKをFW谷村海那が圧倒的な打点でヘディングシュートを放つと、GK西川幸之介の手を弾いてゴールネットを揺らした。得点試合では9戦全勝中の谷村が先制点をもたら