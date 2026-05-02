【モデルプレス＝2026/05/02】YouTuberのきりたんぽが5月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「ハイセンス」美脚見せショーパンコーデ◆きりたんぽ、ショーパンコーデで美脚披露きりたんぽは「楽しい時間を過ごせて幸せや〜」とコメントし、海辺や緑に囲まれた自然豊かな場所での写真を複数枚投稿。Gジャンにカーキ色のショートパンツを合わせ、ロングブーツを履いたコ