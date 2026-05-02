YouTube登録者数130万超美女・きりたんぽ、圧巻美脚際立つショーパンコーデに反響「スタイル抜群で憧れる」「ハイセンス」
【モデルプレス＝2026/05/02】YouTuberのきりたんぽが5月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「ハイセンス」美脚見せショーパンコーデ
きりたんぽは「楽しい時間を過ごせて幸せや〜」とコメントし、海辺や緑に囲まれた自然豊かな場所での写真を複数枚投稿。Gジャンにカーキ色のショートパンツを合わせ、ロングブーツを履いたコーディネートで、スラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ハイセンス」「コーデおしゃれ」「綺麗な景色に負けない美しさ」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万超美女YouTuber「ハイセンス」美脚見せショーパンコーデ
◆きりたんぽ、ショーパンコーデで美脚披露
きりたんぽは「楽しい時間を過ごせて幸せや〜」とコメントし、海辺や緑に囲まれた自然豊かな場所での写真を複数枚投稿。Gジャンにカーキ色のショートパンツを合わせ、ロングブーツを履いたコーディネートで、スラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立っている。
◆きりたんぽの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハイセンス」「コーデおしゃれ」「綺麗な景色に負けない美しさ」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイル抜群で憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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