秋田朝日放送 ＪＲ東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線は、東北新幹線内の強風の影響で下りの列車に遅れが出ています。午後３時時点で４本に最大５４分の遅れが出ていて、今後も下りのこまち号に５０分程度の遅れが見込まれています。