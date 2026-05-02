東京文化会館本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京・上野の東京文化会館の大ホールが、改修工事のため7日から休館する。休館期間は約3年に及ぶ見通し。首都圏での代替ホール確保は難しく、公演関係者は「上演機会が減り、十分な創造活動ができなくなる。日本の劇場文化に大打撃だ」と危機感を募らせる。所管する東京都文化事業課によると、1961年開館の建物は老朽化が激しく「全面的な点検やバリアフリー対策」