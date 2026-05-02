◇米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第2日（2026年5月1日フロリダ州トランプ・ナショナル・ドラール・ブルーモンスター＝7739ヤード、パー72）新規の昇格大会の第2ラウンドが行われ、15位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算3アンダーの24位に後退した。首位とは10打差。37位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）はバーディーなし、3ボギー、1ダブルボギーの