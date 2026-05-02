【ニューヨーク共同】米南部ルイジアナ州ニューオーリンズの連邦高裁は1日、米国で広く使われる経口妊娠中絶薬ミフェプリストンの郵送処方を解禁した連邦政府の措置の一時差し止めを命じた。中絶を憲法上の権利と認めた判決を最高裁が2022年に覆して以降、保守州を中止に中絶規制強化が進んでいる。高裁の決定により、中絶を禁止する州で薬の入手が難しくなる。バイデン前政権下の23年、食品医薬品局（FDA）がミフェプリスト