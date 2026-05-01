す、すごそう……。『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティス監督が手掛けるモキュメンタリー・ホラー『ストレンジ・ハーベストインランド・エンパイアの怪事件』（原題:Strange Harvest）が７月17日(金) より公開されることが決定した。２種のティザービジュアル、閲覧注意の特報映像が解禁された。本作は犯罪ドキュメンタリーの形式で、とある猟奇殺人事件の真相を検証するもの。物語はやがて常識の外側へと