慶応大の三田キャンパス＝東京都港区慶応大は1日、学校法人東京歯科大との間で進めてきた統合に関する協議が合意に至らず、4月30日で終結したとホームページで発表した。「教育・研究・医療を取り巻く環境の大きな変化などを総合的に判断した」と説明し、今後は両法人の歴史的なゆかりを踏まえた交流を維持する意向を示した。当初は2023年4月をめどに東京歯科大歯学部を慶応大に統合する方針だったが、21年、新型コロナウイル