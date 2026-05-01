ゴールデンウィークは近場で日帰りで、心ゆくまで「肉」を堪能できる肉グルメのイベントはいかがでしょうか。

【写真で見る】「ナイスファイヤー！」南波キャスター絶賛、肉の旨みを炎で閉じ込めたステーキ

ご飯に合う、南波的“ナンバーワン肉グルメ”を探してきました！

「肉につかりにきました」お台場に全国から有名店が集結

4月29日にお台場で始まった「肉フェス2026」には、日本全国から1年かけて選び抜かれた有名店20店舗が集結しています（5月10日まで）。

お客さん

「肉につかりにきました」

「うまい」

肉寿司を一口でほおばる人や、牛ハラミステーキを豪快に食べる人の姿がありました。

お客さん（牛ハラミステーキを食べて）

「肉の味がギュッと詰まっていて、お店で食べるより美味しい」

お客さん

「お金が許すなら全部、総なめしてみたい。何よりもお酒が進みます」

会社の同僚6人のグループが食べていたのは牛タン、ハラミ、レアカツ、西京焼き、ジンギスカン。

一番おいしかったのはどれだったか聞いてみると、ハラミ2票、レアカツ1票、西京焼き3票という結果に。

6人グループが選んだナンバーワン「宮崎牛西京焼」（1400円）は、味噌につけ込むことで甘味とコクが際立つそうです。

ただのパフォーマンスではない！南波的“ご飯に合う”肉グルメ・ナンバー1は

会場にある「ライススタンド」のブースでは、炊きたてのご飯（宮城県産ひとめぼれ）が1杯500円で購入できます。

南波雅俊キャスター

「（看板に）『肉にはご飯でしょ』。その通り！買います！」

「やっぱ、ご飯売れてるって」

“最強の相棒”をゲットした南波キャスターが決める「ご飯に合う肉グルメ」ナンバーワンは？ご飯を片手に会場内をめぐります。

南波キャスター

「気になって気になって仕方ないのが大阪ホルモン焼き。ジューといういい音が聞こえてます」

▼「特製MIX牛ホルモン焼き」（700円）には、ホルモン以外にカルビやロースも入っているそうです。

商品名と見た目が気になった▼「黒毛和牛ファイヤーステーキ」（1400円）。鉄板でジューと焼いた黒毛和牛の中落ちカルビをフライパンに移すと、炎が…。

店員

「ナイスファイヤー！」

南波キャスター

「ナイスファイヤー！」

パフォーマンスではなく、ブランデーの炎で肉の旨みを閉じ込め、さらに香りつけもしているということです。

さらに、チェダーチーズのプールにダイブさせた肉汁たっぷりの和牛100％ハンバーグ、その名も▼「チーズに溺れた和牛100%ハンバーグ」（1400円）。南波キャスターも美味しくて溺れました。

そして、▼「至高の焼肉のタレで喰らう和牛肩ロース」（2100円）。

A5ランク黒毛和牛の肩ロース1枚肉を、ニンニクの旨みが効いた醤油ダレでいただく極上の一品です。料理研究家のリュウジさんとコラボしています。

肉グルメ4種類とご飯2杯を完食した南波キャスターのナンバーワンは「黒毛和牛ファイヤーステーキ」。りんごのブランデーを使ったファイヤーが味をより引き立て、グレードを上げていたといいます。

南波キャスター

「インパクトのためのファイヤーだと思ってた。味があのファイヤーでめちゃくちゃ美味しくなっている。りんごの香りがめちゃくちゃして、もう最高。食べ応えもあって、ご飯に合った一番」

さいたま新都心駅すぐ 日帰りできる「肉の祭典」

さいたま市でも、5月1日から肉グルメのイベント「THE MEAT SAITAMA 2026」が始まりました（5月6日まで）。

初日はあいにくの雨となりましたが…。

お客さん

「雨の方が逆に空いてると思って。あえて」

家族連れのお客さんが、肉グルメを提供する14店舗から選んだのは「黒毛和牛炙り肉寿司」（1400円）。

お客さん

「肉寿司、人生初」

Q.どうですか、人生初の肉寿司は？

子ども

「思った以上においしい」

肌寒かったこともあり、多くの人が選んでいたのは「牛ハラミのすじ煮込み」（800円）。

ただ、雨が上がると、ビールで乾杯する人の姿も。グラスを傾け、最高の肉グルメでゴールデンウィークを満喫していました。