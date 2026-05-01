私はハタナカマリです。ホームセンターでパートをしています。このGW、パートリーダーのサトウさんは「介護があるから」と丸ごと休みました。しかし休み中も自分の許可なく勝手に配置換えすることは許さないと言い、ミゾグチさんを通じて私たちを監視してきます。あまりの理不尽さに、私やパート仲間のノジマさんは反撃することを決めました。サトウさんが遊び歩いている証拠や、仕事を妨害するような電話の内容をしっかり記録した