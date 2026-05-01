ピザやパスタでおなじみの「バジル」。じつは春夏にぐんぐん育ち、土不要の水耕栽培にも取り入れやすいハーブです。キッチンやダイニングに置けば、必要な分だけ摘んですぐ使えるのもうれしいポイント。今回は、はじめてでも無理なく楽しめる育て方と、おすすめの使い方をご紹介します。水耕栽培にぴったりの『バジル』特徴と育て方湿潤な環境を好み、寒さが苦手なバジルは、春夏の水耕栽培にぴったり。写真のスイートバジルは、柔