秋田朝日放送 秋田県潟上市の「ブルーメッセあきた」で春の花が楽しめるイベントが開かれています。例年よりも季節の進みが早い今年、見どころの１つチューリップの様子は… ブルーメッセあきたの芝生花壇には、色とりどり、およそ６万株のチューリップが植えられています。今年は雪解けが早く気温の高い日も多かったことから、例年より１週間ほど早く花が咲きました。きょう５月１日時点で、品