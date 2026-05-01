フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１日、千葉・流山市で勇志国際高の祝賀会に出席した。今春、同高の３年生に進級した中井。来季に向けて取り組んでいることを聞かれ、「ショートとフリーは曲調も変わってくるんですけど、ショートはこれまでやったことないジャンルに挑戦する予定。ショートはタンゴ系をやろうと思っています」と明かし、振り付けは韓国人の