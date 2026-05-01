午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７２０、値下がり銘柄数は７９８、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に空運、卸売、陸運、金属製品など。値下がりで目立つのは精密機器、証券・商品、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS