ROIROMが、デビュー後初となる単独公演の開催を発表した。これは、4月30日（木）深夜よりスタートした自身初の冠番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ・木曜24:59〜）内で、本人たちの口から明かされたもの。公演タイトルは＜ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”＞。2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり、横浜アリーナで開催される。ROIROMは、昨年11月に有明アリーナで開催されたショーケースにて、デビュー前な