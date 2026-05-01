BRITA Japanは4月30日、水道水に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年3月30日〜4月17日、全国の20代~60代の男女4,700人を対象にインターネットで行われた。○水道水の飲用実態とおいしさの実感常の中でどんな水を飲んでいるか尋ねたところ、「水道水をそのまま飲む」と回答した人が39.2%で最多となった。2位には「ペットボトルの水」(37.6%)が続くが、3位には「水道水を浄水器で浄水して飲む」(27.7%)、4位は「水道水を沸